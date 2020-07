L’allarme del Grig: “Che ci fanno quei blocchi di cemento sulla spiaggia di Platamona?”

“Di cemento in spiaggia non pare proprio che ve ne sia bisogno” concludono.

“Una bella mattina di questo mese di luglio 2020 sulla spiaggia di Platamona, nella parte Comune di Sorso sono comparsi recinzioni, picchetti e blocchi di cemento fra lo sconcerto dei bagnanti. Realizzazione di uno “stabilimento balneare”, recita il cartello “inizio lavori”. Con il cemento in spiaggia?” A domandarselo è la battagliera associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus. ” Su segnalazione di residenti, – scrivono – abbiamo inoltrato il 18 luglio una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per verificare ambito e legittimità dell’intervento.Coinvolti la Capitaneria di Porto di Porto Torres, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e il Comune di Sorso”.





