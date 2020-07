Suolo pubblico e parcheggi a Monserrato, il dibattito si accende anche sui social

Suolo pubblico alle attività commerciali e parcheggi a Monserrato: replica alle polemiche Maria Francesca Congiu. Si è acceso un dibattito, soprattutto tramite social, in seguito alle dichiarazioni della consigliera del Pd. ( qui l’articolo )“Il recente articolo pubblicato su Casteddu Online, recante le mie dichiarazioni in relazione alla concessione del suolo pubblico a ristoranti e bar, per effetto della delibera della Giunta comunale n. 49 del 15.05.2020 ha dato luogo a polemiche quanto meno distorsive del contenuto delle dichiarazioni da me rese. Infatti l’integrale contenuto dell’articolo non esprime contrarietà alla concessione degli spazi pubblici, avendo io semmai criticato la delibera della Giunta per la sua incompletezza, non avendo la stessa previsto dei provvedimenti idonei ad ovviare al disagio derivante ai cittadini dal venir meno dei parcheggi nelle zone occupate dai nuovi gazebo di bar e ristoranti.Intendevo piuttosto suggerire che il fine nobile di aiutare i commercianti conviva con l’interesse generale ad una efficiente viabilità”. Tanti cittadini hanno commentato in merito all’argomento, tra cui Antonello Atzeni. https://www.castedduonline.it/i-locali-pubblici-tolgono-parcheggi-a-monserrato-spero-sia-solo-una-battuta-provocatoria/





