Pirri, sfregiata in piazza Italia la statua in memoria dei Caduti: “Svilito così l’onore dei nostri nonni”, protesta il consigliere della Municipalità di Pirri Marco Fanari. “Questo non è un segno di protesta, questo non è un modo civile e democratico di manifestare il proprio dissenso. Questo è un gesto di una mano BASTARDA che insulta e svilisce l’onore dei nostri Avi, dei nostri nonni e di tutti coloro che hanno dato la vita alla PATRIA affinchè potessimo vivere e coesistere in uno stato di diritto e democrazia. Imbrattare e deturpare la statua in onore dei caduti è uno sfregio e un danno morale e culturale che tutti i cittadini dovrebbero fermamente condannare”, la denuncia del consigliere Marco Fanari. Non è il primo caso simile, nei giorni scorsi con vernice rossa era stata imbrattata anche la statua di Carlo Felice in piazza Yenne. Ora si cercherà di capire qualcosa di più dai filmati delle telecamere della zona a Pirri.

