Vigili del fuoco a Cuglieri, giovedì l’inaugurazione della sede

Insomma, traguardo raggiunto, dopo anni di riunioni, dibattiti, interrogazioni parlamentari (fra le più recenti quella della parlamentare oristanese del Movimento 5 stelle, Lucia Scanu, rivolta al ministro dell’Interno). La sede distaccata permanente a Cuglieri è un importante traguardo, anche perché questo tanto atteso potenziamento della rete operativa dei Vigili del fuoco renderà sicuramente più agevoli e tempestivi gli interventi in un territorio molto vasto e impervio come quello Cuglieri.

La nuova sede del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cuglieri, in via Littorio, è già operativa dal 17 giugno, anche se solo di giorno e con organico ridotto. Ai primi di luglio è scattata l’integrazione del personale. Manca solo l’inaugurazione ufficiale: si farà giovedì 23 luglio, alle 11.

Fonte: Link Oristano





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a