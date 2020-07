Entro agosto ospedale di Ghilarza riaperto o i sindaci vanno a casa

“In un quadro di grave depotenziamento della medicina territoriale, alla chiusura del servizio del vecchio Pronto soccorso si è progressivamente aggiunta la sospensione delle attività chirurgiche e di quelle ambulatoriali, la mancata nomina di un direttore sanitario operativo in loco, il trasferimento in altra sede di numerosi operatori, l’indisponibilità dell’unica anestesista presente, la riduzione delle prestazioni radiologiche, il rifiuto dell’ennesimo progetto di adeguamento della struttura ospedaliera appositamente predisposto dall’apparato tecnico, il collasso del servizio di trasporto con le ambulanze e, di questi giorni, la seria minaccia di un blocco dell’operatività del laboratorio”.

“La riapertura deve rappresentare il primo passo del percorso di riattivazione e rilancio di tutte le funzioni ospedaliere attribuite a Ghilarza dal Piano reso operativo dal Consiglio regionale”, specificano dal Comitato, che non rinuncia a portare avanti la mobilitazione. “La rapida diffusione del coronavirus ci ha costretto ad annullare, all’ultimo momento, la nostra manifestazione di marzo, programmata sulla statale 131 per sostenere la richiesta di riapertura del punto di primo intervento dell’ospedale di Ghilarza”.

Il punto di primo intervento dell’ospedale “Delogu” deve assolutamente riaprire entro agosto. Lo chiede il Comitato di cittadini riuniti in difesa dell’ospedale che, in caso contrario, chiede le dimissioni in blocco di tutti i sindaci dei Comuni del Guilcier e del Barigadu, che hanno il mandato per costringere il presidente della Giunta regionale a nominare commissari straordinari per la gestione della fase elettorale del prossimo ottobre.

Fonte: Link Oristano





