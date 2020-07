Accettazioni respinte, visite domiciliari negate e vaccinazioni a rischio

“I medici di famiglia, sempre presenti e costretti a contingentare gli accessi in studio, sostengono il peso dell’assistenza nel territorio, con i colleghi della Continuità assistenziale e del 118”. Ma ancora per quanto tempo? Il sistema va rapidamente verso il collasso. In un allarmante documento, il segretario provinciale della Fimmg, Alessandro Usai, descrive una situasione insostenibile, a causa del progressivo impoverimento dei servizi sanitari in provincia di Oristano. Una situazione resa ancora più grave dall’emergenza coronavirus, ovviamente.

Ancora non è possibile contare su accertamenti diagnostici programmabili, secondo la normativa sui “raggruppamenti omegenei di attesa” e spesso i medici di famiglia sono costretti ad affrontare la rabbia dei propri pazienti: “Muniti di richiesta con un codice di priorità ‘differita’ o ‘programmata’ (le cui prenotazioni dovevano riprendere il 1° luglio), si vedono respinti alle accettazioni e devono tornare per cambiare il codice in ‘urgente’ o ‘breve’”, spiega la nota della Fimmg Oristano.

La motivazione del ritardo nella ripresa delle visite? La carenza di dispositivi di protezione individuale e la difficoltà organizzativa delle strutture poliambulatoriali, che limitano fortemente la reale funzionalità delle consulenza specialistiche, sia in ambulatorio che a domicilio. “Mancano sovracamici, tute e calzari, c’è carenza di guanti e mascherine, e i rari specialisti che danno la disponibilità per le assistenze domiciliari sono impossibilitati ad agire in sicurezza, secondo tempistiche accettabili per la gravità delle richieste”, si legge ancora nella nota diffusa dal sindacato dei medici di famiglia.

E ancora: “Se poi la necessità impone un ricovero in ospedale, la situazione non è migliore: a Oristano reparti strategici come Medicina, Pediatria, Pronto Soccorso, Ostetricia e Ginecologia, Radiologia, il Servizio di Oncologia sono privi di primario. L’Ematologia è ridotta all’osso, il Servizio di Emodinamica è praticamente chiuso e a breve altri servizi chiuderanno per pensionamenti. E non si può sicuramente contare su strutture ospedaliere ‘fantasma’ come quelle di Ghilarza e Bosa”.

“I pazienti quindi è bene stiano a casa, d’accordo, almeno quelli fragili”, convengono i medici di famiglia. “Però le assistenze domiciliari sono ancora ufficialmente consentite soltanto per casi di urgenza e vanno avanti soltanto per la buona volontà degli operatori: personale ADI, medici di famiglia e infermieri. Non si reperiscono specialisti disponibili a prestazioni domiciliari, fisioterapisti e specialisti per emotrasfusioni domiciliari”.

“I servizi della ASSL della medicina territoriale hanno grandi carenze di organico e risulta impossibile mandare avanti pratiche necessarie alla nomina di nuovi medici di famiglia”, denunciano il sindacato. “Mancano perfino i direttori di Distretto. Le Commissioni per l’invalidità civile non si riuniscono da parecchi mesi e spesso i pazienti muoiono prima di vedersi riconosciuta l’invalidità e l’handicap”.