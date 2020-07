Un “patto civico” di cinque anni per curare il verde a Cabras

Il patto ripropone un modello di cura dei beni comuni noto in Sardegna fin dalla romanità, come spiega il consigliere di maggioranza Carlo Carta, delegato a decoro urbano, parchi e aree verdi e manutenzioni comunali: “A distanza di un anno dall’approvazione del regolamento per la rigenerazione, la cura e la manutenzione dei beni comuni, stringiamo il primo patto di collaborazione. Il modello proposto si basa su uno spirito di leale collaborazione e di sostegno reciproco”.

Il Comune di Cabras ha sottoscritto un patto di collaborazione civica per la cura del verde pubblico: se ne occuperà l’Associazione civica per la tutela del territorio… e oltre. Il patto durerà cinque anni (prorogabili) ed è stato firmato dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, Giuseppe Podda, e del legale rappresentante dell’associazione di promozione sociale, Dario Cossu.

“Lo abbiamo fatto con l’obiettivo di responsabilizzare i cittadini e accrescere il loro senso civico”, continua Carta. “Da bambino ho conosciuto una fase del nostro paese nella quale ognuno sistemava la parte di suolo pubblico davanti alla propria casa. Oggi non percepiamo il comune come una cosa che appartiene a noi tutti. La distanza che dobbiamo cercare di colmare è questa”.

Fonte: Link Oristano





