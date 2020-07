Cabras, il Comune vende l’ex mattatoio e un terreno in via Matteotti

Due gare pubbliche per la cessione di aree edificabili: prima scadenza il 28 luglio



Il Comune di Cabras mette in vendita, con una gara pubblica, due terreni comunali. Il primo, in via Matteotti, è edificabile e potrà ospitare dei negozi. Il secondo è l’area l’ex mattatoio di via Emilia, comprende un capannone, è ugualmente edificabile (zona B), ed è attualmente oc acupato dal cantiere comunale.

Sarà possibile presentare una manifestazione d’interesse per partecipare alla gara pubblica fino alle 13 del 28 luglio. L’istanza dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del comune di Cabras tramite raccomandata, consegna a mano o tramite posta elettronica certificata (pec), come indicato nel testo dell’avviso.

Per il terreno di via Matteotti, il prezzo base è 150.000 euro e potranno essere presentate solo offerte in aumento. Per la cessione dell’area di via Emilia invece il Comune di Cabras ha individuato due possibili soluzioni: vendia, con offerte in aumento sull’importo a base di gara di 282mila euro, oppure cessione in cambio di un’altra area in zona commerciale (D) o in zona servizi (G) con annesso capannone che possa accogliere il cantiere comunale. In questo secondo caso, l’offerente può costruire il capannone su un terreno di sua proprietà (in zona D o G) oppure cedere al Comune un capannone già esistente. Per maggiori dettagli è opportuno prendere visione dell’avviso.

“In via Emilia e via Toscana abbiamo già edificato alloggi a canone moderato”, dice il vicesindaco e assessore al patrimonio, Alessandra Pinna. “Si tratta di una zona residenziale, come da vecchio piano regolatore. Dall’insediamento, questa Giunta sta operando per il riordino, una migliore gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale”.

“Lo facciamo attraverso l’individuazione di quei beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali”, prosegue l’assessore, “con un piano di alienazioni che da un lato dà respiro al bilancio comunale e dall’altro valorizza i beni. Nell’ottica di una maggiore funzionalità del patrimonio all’attività amministrativa dell’Ente, restituiamo così un’area edificabile alla sua originaria destinazione, ovvero all’edilizia residenziale”.

“Ottimizziamo spazio e risorse e valorizziamo un’area senza per questo privarci del capannone”, conclude Alessandra Pinna. “Quelle esistente è sì funzionale all’attività del Comune, ma necessariamente deve trovare collocazione in un’area commerciale o in una di servizi”.

Per entrambe le aree, si procederà con la gara anche nel caso pervenisse una sola istanza preliminare e potranno in ogni caso partecipare anche coloro che non abbiano presentato la manifestazione d’interesse. Per mggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio tecnico del Comune di Cabras, in via Dante 1 (telefono 0783.397306 oppure al 0783.397200).

Venerdì, 17 luglio 2020

