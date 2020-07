Cagliari, possibile addio con Zenga: spunta l’ipotesi Giampaolo, perde quota Liverani. L’Uomo Ragno lontano dalla riconferma in rossoblù, secondo Tuttomercatoweb Giulini potrebbe puntare su un grande ex: Marco Giampaolo, reduce dall’esonero dal Milan. Si pensa anche a Di Francesco, ma si tratta di ingaggi elevati: difficile arrivare a Ranieri, che ha un altro anno di contratto con la Samp. Carli e Giulini sarebbero affascinati anche dal tecnico del Lecce Liverani, che però ha il record di gol subiti quest’anno in serie A e potrebbe rappresentare un rischio.

Con Maran ancora sotto contratto, l’impressione è che la societù rossoblù per assicurarsi un buon allenatore per la prossima stagione dovrà spendere di più rispetto agli ingaggi dei tecnici degli anni scorsi. La società e in particolare il ds Carli vogliono un tecnico che giochi all’attacco, in maniera propositiva. Giampaolo fu esonerato da Cellino nel Cagliari e poi rifiutò di tornare, rinunciando anche allo stipendio.

