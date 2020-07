In spiaggia con il proprio cane: tre aree nel litorale di Cabras

I proprietari e i detentori dei cani devono essere maggiorenni. Qualora venga richiesto dagli organi di vigilanza, sono tenuti al controllo costante degli animali. I proprietari e i detentori devono avere apposito guinzaglio lungo non più di un metro e mezzo e di museruola, da utilizzare in caso di necessità o di richiesta da parte delle forze dell’ordine, sanitarie e di soggetti incaricati dal Comune. Non è consentito lasciare incustoditi o consentire che danneggino cose o ledano persone, salvo risponderne civilmente e penalmente, sia nell’area dedicata che fuori, sotto l’ombrellone. Possono stare soltanto nell’area autorizzata.

L’Area marina protetta del Sinis sta allestendo le aree e sta posizionando i cartelli che delimitano gli spazi dedicati. Vi potranno accedere esclusivamente cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina, con regolare documentazione sanitaria per la profilassi vaccinale periodica. Gli animali non devono avere pulci, zecche e altri parassiti. Inoltre dovranno essere muniti di targhetta identificativa, contenente i dati del proprietario.

I proprietari e i detentori sono responsabili del loro benessere e, in considerazione dell’assenza di ombreggio, sono tenuti a creare zone d’ombra per l’animale e ad abbeverarlo.

Fonte: Link Oristano





