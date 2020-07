Incendio doloso a Sinnai: in fiamme la macchia mediterranea

Partito dalla base di Villasalto, l'elicottero dell'antincendio è riuscito a circoscrivere subito l'incendio che verso le 11

ha aggredito alcuni ettari di macchia mediterranea a Sinnai, sulle colline a ridosso del nuovo quartiere abitato di Bellavista.

Le fiamme sono state bloccate un centinaio di metri prima delle abitazioni, separate comunque dalla vegetazione da una larga strada asfaltata.

L'elicottero che ha già fatto decine di lanci in tempi rapidissimi, sta continuando nella sua operazione con l'acqua che per fortuna viene attinta da un vicinissimo deposito favorendo quindi le operazioni di spegnimento del rogo.

Fra poco inizierà la bonifica a terra con gli operai della forestale e i volontari del Masise.

L'immediatezza dell'intervento ha sicuramente limitato i danni consentendo subito di circoscrivere il rogo.

La convinzione è che l'incendio sia di natura dolosa.

Indagano i carabinieri di Sinnai.

Fonte: L'Unione Sarda





