Via gli uffici, nella sede della banca ci sarà un negozio

Il cantiere in via Mazzini prepara gli spazi per un imprenditore già attivo in città

Non sarà passato inosservato ai più attenti il cantiere che da qualche giorno opera in via Mazzini, all’angolo con vico Mazzini, per anni sede della Banca di Sassari e ora di proprietà del Banco di Sardegna. Il piano terra della palazzina è oggetto di lavori edili che rinnoveranno completamente l’assetto dei locali. Al posti degli uffici bancari, ormai abbandonati, parte dello stabile sarà occupati da un noto imprenditore della città nel settore dell’abbigliamento. Si parla del trasferimento di un negozio già in essere, con l’aggiunta di un corner dedicato ai marchi medio alti. Nessun cambio di proprietario, fanno sapere dal Comune di Oristano. Il locale rimane di proprietà del Banco di Sardegna, che nel maggio del 2016 ha acquisito il marchio della Banca di Sassari. Il cambio di destinazione dei locali, svuotati dal maggio 2016, dopo 30 anni di servizio della Banca di Sassari, fanno sperare a un nuovo rinnovamento per la via Mazzini, un tempo strada principale dello shopping oristanese. Martedì, 14 luglio 2020 L'articolo Addio alla vecchia banca, al suo posto aprirà un nuovo negozio sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano