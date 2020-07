Capoterra, bocciato il nuovo mega ipermercato a La Maddalena

Niente ipermercato a La Maddalena spiaggia. L’impresa costruttrice finisce ko al Tar che ha dato ragione al Comune di Capoterra che aveva negato le autorizzazioni al progetto.

La storia. Il 20 agosto 2018 la società Sa Idanu, operante nel settore delle costruzioni e realizzazione di strutture commerciali, ha presentato all’Ufficio Suape del Comune di Capoterra un progetto per la realizzazione di un fabbricato con destinazione commerciale (media struttura di vendita) alimentare e non alimentare, in località La Maddalena, in prossimità dell’intersezione tra la strada provinciale 91 e la 195, su un’area di circa 23 mila 246 mq.

Ma 16 aprile dell’anno successivo il Servizio Edilizia Privata di Capoterra esprimeva parere negativo, perché “l’area di intervento ricade nella fascia costiera di Capoterra, in area non urbanizzata” e perché sotto il profilo urbanistico tra “le destinazioni d’uso compatibili” dell’area non c’è quella commerciale. Insomma in fascia costiera e in area non urbanizzata, oltretutto in un terreno che non ha destinazione d’uso commerciale, l’ipermercato non si può fare.

Contro il progetto arriva anche il no (27 giugno 2019) del Consiglio Comunale di Capoterra e pochi giorni arriva il ricorso della ditta Sa Idanu, che ha sollevato diverse contestazioni al provvedimento, al Tar. Ma i giudici amministrativi qualche giorno fa hanno dato ragione al Comune. L’ipermercato a La Maddalena non si fa.