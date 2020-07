Il comune di Marrubiu cerca un gestore per l’ostello della gioventù di Zuradili

L’importante lavoro svolto dal Comune di Marrubiu in termini di ricezione turistica e sviluppo del territorio del Monte Arci, e presentato in un convegno a fine gennaio, muove quindi un altro passo.

Il comune di Marrubiu cerca un gestore cui affidare in concessione pluriennale l’ostello nella zona di Zuradili ai piedi del Monte Arci. Il termine per la presentazione delle offerte scade alle 19 del 23 agosto prossimo.

Il Monte Arci può essere un’importante occasione di sviluppo per il territorio di Marrubiu, come ha sempre sostento il sindaco Andrea Santucciu, e può creare allo stesso tempo anche nuove opportunità di lavoro.

Fonte: Link Oristano





