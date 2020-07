Musica, libri, teatro e cinema in piazza con “Bauladu è Cultura”

A chiudere il calendario due anteprime del festival di letteratura “Ananti de sa Ziminera”, con lo spettacolo teatrale “Gramsci spiegato a mia figlia” di Paolo Floris (musiche di Luca Cadeddu Palmas), in programma per il 27 agosto, e l’evento “Oltre l’estate – Bauladu è Cultura”, che si terrà il 6 settembre nel parco comunale di Tzinnuri.

Dal cinema alla letteratura, dal teatro alla musica: a Bauladu la cultura fa vivere strade e piazze. Sono tanti gli appuntamenti con “Bauladu è Cultura” in programma per la stagione estiva.

“Bauladu negli ultimi anni si è contraddistinta per una programmazione culturale di qualità”, dice l’assessore Chiara Palmas. “Si cerca di far vivere in maniera intelligente le strade e le piazze del paese, creare occasioni di incontro, di confronto e di rrescita sociale, oltre che rafforzare l’immagine della comunità. Come amministrazione crediamo sia importante proseguire su questa strada”.

Per tutte le iniziative in programma la partecipazione è gratuita. Per il concerto di Marino De Rosas è necessaria la prenotazione telefonica (320.4309503) oppure rivolgendosi all’Ufficio relazioni con il pubblico del comune di Bauladu.

Per tutti gli eventi, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, il numero di posti dovrà essere limitato. È prevista inoltre la rilevazione della temperatura corporea con un termo-scanner e la verifica dell’utilizzo della mascherina protettiva.

Lunedì, 13 luglio 2020

