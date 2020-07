Bianca Atzei incorona Is Arutas: “La spiaggia più bella in Sardegna”

Bianca Atzei ha scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza nell’Oristanese. Prima tappa un’escursione a cavallo ad Arborea, poi un tuffo nell’acqua cristallina di Is Arutas: tutto documentato sui social dalla cantante milanese di origine sarda. “La spiaggia della mia infanzia”, scrive Atzei su Instagram riferendosi al più conosciuto degli arenili del Sinis.

“Per me è la spiaggia più bella della Sardegna”, continua la cantante, “con i suoi granelli di sabbia che ricordano dei chicchi di riso e la sua acqua trasparente. Appena sono arrivata mi sono emozionata. Può sembrare banale, ma Is Arutas è davvero la spiaggia del mio cuore”.

Fonte: Link Oristano





