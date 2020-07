Incroci a rischio senza il semaforo in tre strade di Oristano

Incroci a rischio in tre vie di Oristano: da alcuni giorni, i semafori sono spenti o con l’arancione lampeggiante. Prudenza in più nel percorrere via Cagliari, via Diego Contini (all’incrocio vicino alle vecchie mure cittadine) e via XX Settembre (in corrispondenza dell’attraversamento pedonale).

La segnalazione arriva da un lettore, secondo il quale con molta probabilità il problema agli impianti è cominciato sabato scorso. Già in passato era stata fatta una segnalazione sulla scarsa sicurezza stradale, autore un altro lettore che lamentava la presenza dei semafori spenti da alcuni giorni nelle stesse vie, nei pressi del bar “La Terrazza” e vicino al distributore Esso.