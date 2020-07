Cade dal balcone e schiaccia un uomo seduto sul terrazzino sottostante: morti entrambi

Una tragedia che ha dell'incredibile.

Due uomini sono morti la scorsa notte a Marbella, vicino a Malaga, in Spagna,

dopo che uno è caduto da un balcone precipitando sull'altro che si stava rilassando su un terrazzino sottostante.

E' successo intorno all'1.45, riportano i media locali, in un hotel della rinomata località turistica dell'Andalusia.

Diverse telefonate sono giunte al servizio emergenze da cittadini che avevano visto l'uomo precipitare nel vuoto dal balcone di un albergo, andando a finire sul terrazzino sottostante.

Dove, hanno scoperto dopo i soccorritori, è andato a schiacciare e uccidere un'altra persona che si stava rilassando beatamente su di un lettino.

L'uomo precipitato era un 50enne del Regno Unito, l'altro, quello schiacciato, un turista spagnolo di 46 anni.

Fonte: L'Unione Sarda





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a