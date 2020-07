Irene Grandi a S’Archittu, testimonial in una stagione difficile Dalle sue pagine social apprezzamenti per l’Oristanese, dove si è sposata anni fa

In questa stagione un po’ in sofferenza, a causa degli strascichi della pandemia, ci ha pensato la cantante fiorentina Irene Grandi a pubblicizzare la costa oristanese. Dalla sua pagina Facebook, che conta oltre 142 mila followers, ha pubblicato alcune foto che la ritraggono davanti all’arco di S’Archittu al tramonto. Una vacanza prima degli impegni musicali a Roma, dove il 22 luglio si esibirà in concerto al 22 Cavea Auditorium.

“Una felicità semplice ci ha inondato di luce dorata!”, ha scritto commentato Irene Grandi, a corredo di un book fotografico “da ogni prospettiva”.

Immancabili i commenti di ammirazione dei fan della cantante: “Penso che dovrò cercare di visitare questa zona”, scrive qualcuno. “Tu sei meravigliosa e S’Archittu è un incanto”, recita un altro commento.

Non manca anche qualche frecciatina alla gestione della spiaggia, resta quest’anno più severa dalle regole anti-contagio: “Attenta Irene. Un vigile del Comune di Cuglieri è pronto a multarti per qualcosa da un momento all’altro”.

La vacanza di Irene Grandi in Sardegna non è la prima: a luglio del 2018 la cantante fiorentina proprio nell’Oristanese aveva sposato Lorenzo Doni, avvocato, fiorentino ma narboliese d’adozione. Dopo la cerimonia nella chiesa di San Pietro, la festa si era spostata in un locale di Mari Ermi.

