Finanziamenti a fondo perduto dal Gal per le imprese locali del Sinis

Finanziamenti a fondo perduto per le imprese locali del Sinis Ultime settimane per presentare domanda

Ultime settimane per presentare la domanda per le opportunità di finanziamento a fondo perduto che l’associazione GAL Sinis mette a disposizione delle imprese locali.

“I bandi del GAL Sinis sono un’occasione importantissima per le nostre imprese, che in questo momento hanno ancora più bisogno di fare quegli investimenti necessari a fronteggiare il difficile periodo che stiamo vivendo” spiega Alessandro Murana, presidente del GAL Sinis. “Invitiamo tutti gli imprenditori del territorio a prendere visione dei bandi pubblicati sul sito www.galsinis.it.”

“Richiedere il sostegno non è complicato”, spiega il direttore Cristiano Deiana, “ma occorre fare in fretta perché la scadenza è il 31 luglio prossimo. Gli uffici del GAL rimangono a disposizione per qualsiasi informazione o spiegazione anche all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e al numero 0783 399493″.

Fonte: Link Oristano





