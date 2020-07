A Cabras via i pali, reti elettriche interrate. Intesa tra Enel e Comune

Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, ha incontrato Alessandro Uccheddu, il nuovo responsabile della Zona Sardegna Sud di E-Distribuzione – la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, dopo aver valutato in queste settimane eventuali e future attività di “restyling” da effettuare per migliorare il sistema di rete elettrica.

Interventi per il miglioramento della rete elettrica nel centro abitato di Cabras e nelle coste Il comune insieme a “E-Distribuzione” per una maggiore la sostenibilità ambientale

“L’incontro”, ha affermato il sindaco Abis, “ci ha consentito di rappresentare le esigenze del nostro comune e di rafforzare la collaborazione e l’intesa con e-Distribuzione, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai nostri cittadini. Abbiamo condiviso con e-Distribuzione la progettazione di interventi. Tra questi l’eliminazione di alcune linee elettriche aeree, sostituite da nuove sotterranee”.

Gli interventi proposti da e-Distribuzione all’amministrazione comunale di Cabras si accompagnano inoltre all’iniziativa “Cabine d’autore”, già realizzata in alcuni comuni della Sardegna, come ad esempio Samugheo. La riqualificazione degli spazi a Cabras, tra l’altro, è fra le priorità dell’amministrazione comunale. Un anno fa proprio la regolamentazione della street art e dei murales è stata inquadrata in un regolamento ad hoc, approvato in Consiglio comunale il 26 luglio dell’anno scorso all’unanimità dei presenti. L’iniziativa, approvata dalla Giunta Abis, trova così il giusto connubio fra innovazione e tradizione.

“L’incontro, aggiunge il responsabile della zona Sardegna Sud di E-Distribuzione, Alessandro Uccheddu, “è il primo di una serie di tavoli che saranno programmati per condividere le attività volte a portare dei benefici in termini di qualità dei servizio offerto da e-Distribuzione, finalizzate inoltre ad uno sviluppo sostenibile della rete elettrica. Siamo molto soddisfatti e grati al Sindaco per la disponibilità e la collaborazione che ci ha dimostrato e del rapporto instaurato con l’amministrazione comunale e con l’ufficio tecnico”.

Venerdì,10 luglio 2020

