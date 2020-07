A Bosa, concesso l’ampliamento degli spazi pubblici per bar e ristoranti Il sindaco: “Anche se con difficoltà, si va avanti con ottimismo per questa stagione turistica”

Più spazio pubblico ad uso dei gestori dei locali a Bosa e Bosa Marina. La Giunta comunale ha approvato ieri sera la delibera che consente l’ampliamento delle concessioni demaniali esistenti a seguito della richiesta fatta dal Comune di Bosa. Un’importante opportunità per i concessionari che avranno così la possibilità, con una procedura semplificata, di vedersi riconosciuta per questa stagione una maggiore superficie e rispettare al meglio le misure di sicurezza anti-Covid.

“È doveroso da parte nostra ringraziare l’assessore Quirico Sanna”, dichiara il sindaco Piero Franco Casula, “e i suoi collaboratori per aver accolto questa esplicita richiesta, fatta dal Comune di Bosa all’assessorato e sostenuta dal Consigliere Regionale Alfonso Marras. Anche se con difficoltà si va avanti con ottimismo, per affrontare questa difficile stagione turistica”.

La Giunta ha anche precisato che per ottenerle non ci sarà bisogno di presentare istanza al Suape.

Fonte: Link Oristano





