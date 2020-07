Ingegnere di Cagliari bloccato da 6 mesi in Nigeria: “La moglie sta per partorire, fatelo tornare”

Una vera e propria odissea, quella che sta vivendo ormai da fine gennaio Massimiliano Angius, ingegnere edile di 52 anni di Cagliari. L’uomo è bloccato a Lagos, in Nigeria, città nella quale lavora da molti anni, per colpa dei blocchi legati al Coronavirus. Sua moglie è ricoverata nel capoluogo sardo e, a fine luglio, darà alla luce un bambino. Sono i parenti più stretti di Angius, il padre Salvatore e la sorella Anna Maria, a spiegare a Casteddu Online l’assurda e complessa vicenda: “L’ambasciata italiana in Nigeria gli invia link per poter prenotare dei voli che alla fine non ci sono, nient’altro. E mio figlio non è riuscito ancora a trovare un posto, mentre invece ci ha raccontato che alcuni tedeschi sono riusciti a ripartire per la Germania in appena tre giorni”. Angius si sente con i suoi parenti ogni giorno. La situazione sembra essere di stallo, e in una delle email ricevute dal consolato c’è scritto chiaramente che “i pochi voli charter sono insufficienti alle enormi richieste, comunque il suo nome è nella nostra mailing list e continuerà a ricevere le informazioni su eventuali voli disponibili”. Stop, fine delle comunicazioni.

La sorella, attraverso una lettera-appello alla Regione Sardegna, al ministero italiano degli Affari esteri e alla presidenza del Consiglio, ripercorre tutto il caso: “Vogliamo che mio fratello, dirigente di una società nigeriana a Lagos, possa trovare un posto in aereo per poter rientrare dopo oltre sei mesi a Cagliari dove vive la moglie che è in stato di avanzata gravidanza a rischio, attualmente ricoverata all’ospedale dove attende la nascita del loro figlio. Riteniamo veramente disdicevole che soprattutto l’ambasciata italiana in Nigeria, che è stata da tempo interessata al problema direttamente da Massimiliano, non sia ancora riuscita a reperire un posto disponibile per una persona su un vettore aereo europeo, per poter consentire, non a gratis ma a pagamento, il suo rientro”. Chiunque possa aiutare Massimiliano Angius a tornare può chiamare il numero +393665924488 .

L'articolo Ingegnere di Cagliari bloccato da 6 mesi in Nigeria: “La moglie sta per partorire, fatelo tornare” proviene da Casteddu On line.