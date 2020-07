La nuova Sulcitana verso il taglio del nastro: “La 4 corsie Cagliari-Pula presto aperta”

Si è svolto questa mattina il sopralluogo dell’assessore regionale dei Lavori Pubblici Roberto Frongia sulla 195 “Sulcitana”, finalizzato a verificare lo stato dei lavori, in particolare del Lotto 3. “Abbiamo potuto constatare con grande soddisfazione che il cantiere procede speditamente”, ha detto l’Assessore Frongia alla presenza dei tecnici Anas e di quelli dell’impresa Aleandri che ha in appalto i lavori. L’infrastruttura stradale, una volta terminata, consentirà di migliorare gli standard di sicurezza e i tempi di percorrenza tra Cagliari e le località costiere del sud-ovest dell’Isola. “Stiamo portando avanti una intensa attività per ammodernare la rete viaria sarda. La Sulcitana, nei cui cantieri tra i vari lotti sono impiegate circa 200 maestranze, rappresenta un’arteria fondamentale sia in qualità di collegamento tra i territori e sia in termini turistici”.

Il lotto 3 (di cui una parte del tracciato che comprende anche lo svincolo di Sarroch e già aperto al traffico) si estende fino a Pula con uno sviluppo di 6,5 km. Buone notizie si registrano anche nel lotto 1 sul quale sono in corso importanti lavori. Il tratto di strada, sviluppandosi per circa 8 km e comprendendo anche l’opera connessa Sud (di ulteriori 2 km a 2 corsie), costituisce il tratto di collegamento tra il lotto 2 in gestione CACIP e permette la continuità a 4 corsie tra Capoterra e Pula. Dopo il rallentamento dovuto al Covid, le lavorazioni e la produzione sono ripresi con ritmi superiori alla velocità programmata.

