Giacomo Cao è il nuovo amministratore del Centro di ricerca e sviluppo studi superiori in Sardegna

Succede ad Annalisa Bonfiglio e resterà in carica per un anno

È stato nominato oggi il nuovo amministratore unico del CRS4, il Centro di ricerca e sviluppo studi superiori in Sardegna, di cui Sardegna Ricerche è socio unico. L’incarico, di durata annuale, è stato conferito dalla commissaria straordinaria di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra, al professor Giacomo Cao, docente del Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali dell’Università di Cagliari. Il nuovo amministratore unico succede al consiglio d’amministrazione presieduto dalla professoressa Annalisa Bonfiglio. Al termine dell’assemblea dei soci, la commissaria Serra ha ringraziato i componenti del consiglio uscente per il lavoro svolto in questi anni ed ha rivolto al prof. Cao i migliori auguri per l’attività futura alla guida del Centro di ricerca. Il CRS4 (www.crs4.it) ha sede a Pula e fa parte del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna. Svolge attività di ricerca e trasferimento tecnologico alle imprese nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, e delle loro applicazioni nei più diversi settori, dalla biomedicina, alla biotecnologia, alla società dell’informazione, all’energia e all’ambiente. Cao è anche il presidente del Distretto aerospaziale della Sardegna, diventato nel 2017 uno dei due soci della Sogeaor, la società di gestione dell’aeroporto di Fenosu, che era stata privatizzata. Dopo solo un anno, tuttavia, il Distretto aerospaziale della Sardegna aveva annunciato la cessione delle sue quote, per divergenze con la società Aeronike, il socio col quale a novembre del 2017 aveva rilevato le quote della Sogeaor. Venerdì, 10 luglio 2020 L'articolo Giacomo Cao nuovo amministratore unico del CRS4 sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano