Anche a Torre Grande il mercato di Campagna amica della Coldiretti

Appuntamento il martedì mattina, mentre il mercato coperto in città aprirà solo il sabato

La qualità e i prodotti stagionali del mercato di Campagna amica promosso dalla Coldiretti arrivano anche per i residenti e i vacanzieri della borgata di Torre Grande: a partire da martedì 14 luglio i gazebo gialli saranno montati nell’area pineta, al lato di via della Pineta e via Stella Maris, dalle 8 alle 13 per tutto il periodo estivo.

L’apertura di questo secondo mercato estivo a Torre Grande, dopo quello di Santa Caterina di Pittinuri nel comune di Cuglieri (attivo il mercoledì dalle 8 alle 13), porterà alla momentanea chiusura, nella giornata del martedì, del mercato coperto in via degli Artigiani ad Oristano, che garantirà comunque l’apertura il sabato anche nel periodo estivo.

Anche a Torre Grande si potranno così acquistare durante questi mesi le produzioni locali stagionali e di qualità. Dal miele ai formaggi ovini, dalla frutta alla verdura, dalla cosmesi ai legumi, dalle passate di pomodoro alla pasta “Solo Sardo” dei produttori agricoli locali (e a breve anche l’uva): un’ampio ventaglio di prodotti a disposizione dei consumatori.

Un’esperienza realizzata anche in passato e che ora, grazie all’impegno della amministrazione di Oristano, presieduta dal sindaco Andrea Lutzu, e alla collaborazione con l’assessore alle Attività produttive, Maria Bonaria Zedda, si ripropone come uno strumento di servizio per residenti, vacanzieri isolani e turisti.

“Riteniamo che anche in questo momento di grande e palese difficoltà, accresciuto dalle scarse presenze turistiche”, spiegano il presidente provinciale Coldiretti Giovanni Murru e il direttore Emanuele Spanò, “l’apertura di un mercato in una marineria nota come meta di vacanzieri rappresenti un segnale di speranza e ottimismo. Il forte legame tra produzioni locali agricole e vacanzieri nell’Isola è consolidato e rappresenta uno strumento per un auspicato ritorno alla normalità”.

Venerdì, 10 luglio 2020

