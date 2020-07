“Salute negata nell’Oristanese con un sistema pubblico al collasso”

Emanuele Cera (FI) critico con l’assessore Nieddu parla anche delle nomine all’Assl



Il diritto alla salute della popolazione dell’Oristanese è una priorità ma il sistema pubblico è al collasso. Lo scrive il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera, che – ricordando troppi “appelli che sono caduti nel vuoto” – chiede all’assessore alla Sanità, Mario Nieddu, “l’avvio di un intervento radicale” per porre fine a una “inaccettabile situazione che discrimina oltre modo il territorio della provincia di Oristano e del medio Campidano”. Cera fa notare all’assessore che “la sanità privata convenzionata, nonostante l’emergenza Covid, ha continuato ad erogare le prestazioni”, ma chiaramente non basta: “non tutti possono permettersi una sanità privata, e questo è da tenere in debita considerazione”. Nella lettera a Nieddu, il consigliere regionale di Forza Italia ricorda che “da più parti si levano grida di protesta, anche autorevoli, per il mancato servizio causato da uno smantellamento della sanità” ed elenca alcune delle situazioni più delicate, sottolineando che con il superamento dell’ermergenza la situazione non è certo migliorata, come ricorda “ogni giorno qualche appello da parte di associazione e sindacati”. Esempi? “L’emergenza coronavirus ha interrotto screening e follow-up, attualmente sono ancora garantite visite solo ai casi urgenti e la prevenzione non ha ancora ripreso il regolare percorso. I presìdi ospedalieri sono in affanno per sopperire alla carenza di organico di Bosa e Ghilarza, e anche prima dell’emergenza si è fatto ricorso a esterni o liberi operatori. Le visite specialistiche sono ferme o hanno subito un rinvio, con un ulteriore allungamento delle liste d’attesa. La situazione è critica per tutto ciò che riguarda il Parkinson, le terapie oncologiche, le malattie cardiovascolari, gli interventi chirurgici, le patologie legate al diabete”. Ricordando che dalla popolazione anziana e dai soggetti più deboli “proviene un’alta e legittima domanda di assistenza”, Emanuele Cera scrive che “nell’immediato e poi con la riforma della Sanità si deve tenere conto di queste esigenze, potenziando i servizi nel territorio e tutelando i presìdi territoriali, altrettanto importanti per la prevenzione e la tutela del diritto alla salute”.

“Nonostante le rassicurazioni più volte fornite, la situazione sembra essere in un pericoloso stallo”, conclude il consigliere di FI nella lettera all’assessore Nieddu, auspicando che “non rimanga l’ennesima lettera morta”.

Al di là dell’appello all’assessore, Emanuele Cera ha manifestato “apprezzamento circa l’operato della Giunta regionale, per aver definitivamente raccolto le mie sollecitazioni sulle criticità del reparto di Oncoematologia di Oristano: ieri la Giunta ha riconosciuto e autorizzato l’assegnazione di posti letto ai malati oncoematologici della provincia di Oristano. Per primo e da subito ho raccolto l’accorato appello dei familiari della donna di 77 anni alla quale erano state negate le cure mediche salvavita. Questo importante servizio finalmente sarà messo a disposizione dei pazienti dell’Oristanese”. Qualche parola anche per “smentire tensioni e veti sulle nomine nella Sanità oristanese”, ma con un chiaro monito: le prossime scelte dovranno “perseguire l’obiettivo di rimettere in sesto la Sanità malata della provincia di Oristano”. No deciso quindi a “tecnici che non siano al servizio della comunità” ma rappresentino soltanto “chi intende unilateralmente esprimere la nomina dei nuovi vertici della Sanità oristanese”. “Ritengo che a distanza di un anno e mezzo al governo della Sanità in Sardegna”, conclude il consigliere regionale di Forza Italia, “vi sia la necessità di un deciso cambio di passo, in modo repentino e definitivo, ponendo al centro la qualità e quantità dei servizi oltre che il benessere della comunità provinciale”. Venerdì, 10 luglio 2020 L'articolo “Salute negata nell’Oristanese con un sistema pubblico al collasso” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano