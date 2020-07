Botte e violenze: vittime ancora le donne. Cinque misure cautelari

La polizia di Oristano porta alla luce drammatiche storie. Scattati anche sette ammonimenti Maltrattamenti, atti persecutori, botte fra le mura domestiche: sono cinque le misure cautelari eseguite nelle ultime due settimane dalla polizia di Oristano per violenze contro le donne, aumentati – secondo la Questura guidata da Giusy Stellino – durante il periodo delle restrizioni anti-Covid, dopo un iniziale calo generalizzato di tutti i tipi di reati. In altri sette casi di violenze di genere, il questore ha disposto la misura dell’ammonimento, per prevenire altri azioni in ambito domestico: il provvedimento di solito scatta dopo uno o più atti gravi di violenza fisica, sessuale, economica o psicologica commessi in famiglia. In particolare, a Oristano la Squadra mobile ha arrestato un giovane di 22 anni che aveva picchiato la compagna al punto da causarle lesioni con una prognosi di 30 giorni di cure. Durante una lite, il fidanzato violento non solo ha aggredito la donna in casa, ma ha continuato a malmenarla in strada, dove l’aveva inseguita mentre la vittima cercava di sfuggirgli. Anche un vicino di casa, accorso in aiuto della donna, è stato picchiato. L’autore delle violenze è stato poi condotto nel carcere di Massama, dov’è tuttora detenuto. La seconda vittima è una donna di 53 anni, che l’ex marito perseguitava, anche con minacce, per costringerla a tornare con lui e riallacciare il rapporto con i figli. La polizia ha notificato all’uomo la misura cautelare del divieto di dimora a Oristano: non potrà, inoltre, avvicinarsi all’ex moglie.

Altri tre uomini, fra i 25 e i 56 anni, residenti in città e nella provincia, hanno ricevuto provvedimenti di divieto di dimora nel comune di residenza e di allontanamento della casa familiare per maltrattamenti. I tre non potranno neanche avvicinare i parenti vittime delle loro violenze. Uno di loro, pregiudicato per reati analoghi, si è accanito per almeno dieci anni sull’anziana madre, bersaglio di aggressioni fisiche e verbali, secondo quanto emerso dalle indagini della polizia. Il figlio era continuamente ubriaco e picchiava la donna, causandole lividi e contusioni: era tornato a vivere con la madre dopo essersi separato dalla moglie, altra vittima delle sue violenze. Dal 2010 la madre ha cercato di minimizzare i comportamenti del figlio, arrivando ad attribuirsi le colpe dei maltrattamenti. Per anni, quindi, non è riuscita a denunciarlo, anche per timore delle conseguenze giudiziarie. Più volte l’anziana donna è finita al pronto soccorso dell’ospedale di Oristano, con ematomi, escoriazioni ed ecchimosi, che giustificava con fantomatiche cadute accidentali e finti incidenti domestici. Referti medici e testimonianze hanno consentito ai poliziotti di ricostruire l’inferno domestico della donna, vittima di un figlio alcolizzato già destinatario di un procedimento penali per atti persecutori e lesioni nei confronti dell’ex moglie. Ora l’uomo non potrà più accedere alla casa dove vive la madre e dovrà trovarsi un alloggio in un altro comune. Se non rispetterà queste prescrizioni e tenterà di avvicinarsi di nuovo alla madre, rischierà il carcere. (AGI) Venerdì, 10 luglio 2020 L'articolo Botte e violenze: vittime ancora le donne. Cinque misure cautelari sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano