Guarda medica turistica per tre delle spiagge più frequentate

Dal 15 luglio al 31 agosto ambulatori a Torre Grande, Putzu Idu e Santa Caterina di Pittinuri

Da mercoledì 15 luglio fino a lunedì 31 agosto l’Assl di Oristano attiverà il servizio di guardia medica turistica in tre delle località balneari più frequentate: Torre Grande, Putzu Idu e Santa Caterina di Pittinuri. Negli ambulatori, attivi tutti i giorni dalle 8 alle 20, sarà garantita l’assistenza sanitaria di base ai non residenti, in particolare turisti e lavoratori stagionali.

Le prestazioni saranno a pagamento, secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna, che prevede un costo di 16 euro per le visite ambulatoriali, 30 euro per quelle domiciliari e 8 euro per la ripetizione di prescrizione medica, misurazione della pressione, ciclo di medicazioni e terapie iniettive.

Gli assistiti non residenti in Sardegna dovranno pagare l’importo relativo alla prestazione erogata e se esenti – nel caso in cui sia previsto dalla normativa della Regione di appartenenza – potranno richiedere il rimborso alla propria Assl di appartenenza.

I cittadini residenti in Sardegna che appartengono alle categorie riconosciute esenti non dovranno invece compartecipare al costo del servizio, ma autocertificare il proprio stato nel modulo consegnato dal medico del punto guardia.

Questi i recapiti delle varie sedi di Guardia medica turistica in provincia di Oristano:

la sede di Torre Grande (Oristano) è in piazza della Torre (civico 26), il numero di telefono è 348.6689144;

a Putzu Idu (Marina di San Vero Milis), la guardia medica si trova nell’Istituto degli Evaristiani, in via Evaristo Madeddu, e il numero di telefono è il 345.6619173;

a Santa Caterina di Pittinuri (Cuglieri), la sede della guardia medica turistica è nelle scuole elementari e il recapito telefonico è il 340.2700346.

Venerdì, 10 luglio 2020

L'articolo Guarda medica turistica per tre delle spiagge più frequentate sembra essere il primo su LinkOristano.it.