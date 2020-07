Detenuto attacca gli agenti e tenta di innescare una rivolta

Momenti di tensione nel penitenziario di Massama, la denuncia del segretario UIL Michele Cireddu



Ha approfittato di un momento di distrazione di un agente di polizia penitenziaria, impegnato a far tornare tornare in cella un altro detenuto, per spingere il cancello e uscire. Appena fuori dalla cella, un detenuto appartenente al circuito di Alta sicurezza 1 di Massama ha dato vita a una protesta. Nei giorni scorsi aveva subito un rapporto disciplinare a causa di atteggiamenti scorretti.

L’uomo, esponente di spicco di un’associazione criminale, ha urlato, minacciato gli agenti e inveito pesantemente contro loro, forse con l’intento di innescare una protesta collettiva o addirittura una rivolta.

Ci sono stati momenti concitati, ma alla fine la protesta è fallita, grazie alla professionalità della polizia penitenziaria.

L’episodio è stato reso noto dal segretario generale della UIL Pa Polizia penitenziaria della Sardegna, Michele Cireddu: “Deve essere considerato emblematico, per far capire cosa può avvenire all’improvviso in un istituto penitenziario. Un’apparente giornata tranquilla si può incredibilmente trasformare in tragedia. In questo caso un appartenente al circuito AS1, non certo l’ultimo arrivato in ambito criminale, ha cercato di aggredire gli agenti, che hanno sudato le fatidiche sette camicie per convincere il detenuto a desistere dalla propria azione violenta e a convincere gli altri detenuti della sezione a non iniziare una protesta”.

“Purtroppo continuiamo a denunciare che Oristano è un istituto dove è difficile ottenere anche delle piccole cose per il personale. Gli agenti prestano servizio nelle garitte arroventate dal caldo perché incredibilmente i climatizzatori sono fuori uso e non vengono riparati. Non esiste un protocollo d’intesa locale per disciplinare l’organizzazione del lavoro e migliorare le pari opportunità tra tutto il personale. Ci sono evidenti carenze strutturali, e potremmo continuare ad elencare tante altre anomalie”.

“Sembra paradossalmente un istituto abbandonato, che viene rispolverato dall’Amministrazione solo quando devono essere assegnate personalità criminali di primo livello”, denuncia Cireddu. “Il personale invece stoicamente è capace di gestire anche le situazioni più disperate. Qualcuno la definisce fortuna, per noi è professionalità, attaccamento al dovere”.

“Al personale intervenuto va la mia stima ed ammirazione ed il ringraziamento da parte di tutta la UIL, sperando che anche i vertici dell’Amministrazione sappiano valorizzare i propri agenti, esattamente come fanno i vertici delle altre Forze di polizia quando vengono compiuti interventi di un certo rilievo”, conclude il sindacalista.

Venerdì, 10 luglio 2020

L'articolo Detenuto attacca gli agenti e tenta di innescare una rivolta sembra essere il primo su LinkOristano.it.