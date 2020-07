“Froeddas de poesia e cantos”, concorso in versi in lingua sarda a Ossi

L’associazione culturale Alas in Bolu ritorna a volare, dopo un lungo periodo di fermo causa Covid-19 , come se avesse attraversato un lungo inverno, riprende la vita come i germogli sui rami . Con il patrocinio del comune di Ossi, organizza per il sabato 22 Agosto nell’anfiteatro piazza Gramsci il concorso di poesia ” Froeddas de poesia e cantos “. Durante la manifestazione ci saranno intermedi di artisti con canti tradizionali della Sardegna . La sezione sarà per questo concorso soltanto in lingua sarda con tutte le sue varianti, il tema è libero e gli elaborati possono essere in rima o senza.I poeti interessati a partecipare devono chiamare a uno di questi tre numeri di telefono: 3489518899 Marieddu De Montis , 3408565809 Dolores Nieddu, 3331729064 Rosa Corongiu, oppure possono inviare l’adesione di partecipazione a l’indirizzo imail :

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

. L’ultimo giorno utile per le iscrizioni e il 15 di agosto 2020.