Cagliari, incendio nella notte in via Manzoni: le fiamme colpiscono uno studio dentistico

Paura nella notte a Cagliari per un incendio scoppiato nel palazzo al civico 10 di via Manzoni, proprio all’angolo con via Leopardi. Le fiamme hanno colpito una delle stanze dello studio dentistico Centro Laser Dentale. Il rogo è scoppiato verso mezzanotte e sul posto sono arrivati tre automezzi dei Vigili del fuoco e due auto dei carabinieri. I residenti del palazzo stavano già dormendo: “Ci hanno svegliato le sirene”, racconta una signora di circa sessant’anni, in pigiama. Le operazioni di spegnimento sono durate circa un’ora, sotto lo sguardo di decine di persone, tra abitanti e semplici curiosi. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, dentro lo studio dentistico è stato già svolto un sopralluogo congiunto di pompieri e carabinieri. I danni potrebbero essere ingenti.

