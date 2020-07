Cagliari, pauroso schianto tra auto e bus in via Is Maglias: donna all’ospedale

Brutto incidente in serata a Cagliari in via Is Maglias, vicino a via Monte Sabotino. Lo schianto è avvenuto tra una Citroen guidata da una donna e un pullman della linea 8 del Ctm. Danni ingenti sia per il bus, pieno di passeggeri al momento dell’impatto, sia per l’automobile: la guidatrice, ferita, è stata trasportata all’ospedale da un’ambulanza del 118. Il traffico è stato bloccato per circa un’ora. Non è la prima volta che si verifica un incidente in quel tratto di strada a San Michele.

