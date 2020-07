Cagliari, in arrivo un nuovo supermercato alle porte della città. Una media struttura di vendita e potrebbe nascere all’ingresso di Cagliari, in viale Monastir, davanti al muro perimetrale del cimitero di San Michele. Il progetto, già presentato agli uffici comunali dalle ditte Su Idanu e la Olivo Supermercati un progetto di ristrutturazione edilizia, installazione di insegna pubblicitaria e avvio di attività di una media struttura di vendita di tipo alimentare e non alimentare in viale Monastir 130. La risposta dell’amministrazione è attesa per metà settembre.

E presto potrebbe arrivare anche il via libera per il nuovo supermercato in via Biasi.

L'articolo Cagliari, in arrivo un nuovo maxi supermercato alle porte della città proviene da Casteddu On line.