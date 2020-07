Al via la rassegna Altrimari, col racconto di un giro in bici per la Sardegna

Il libro arricchito da numerose foto ed illustrazioni in cui si alternano il racconto delle 24 tappe della sfida e le riflessioni che ne scaturiscono, in un pot-pourri di aneddoti, considerazioni e suggerimenti che contribuiscono alla crescita personale di chi lo legge, sarà presentato dalla curatrice dell’opera Sylvie Lescuyer che dialogherà con l’autore.

Il giovane fanese, classe 1984, viaggiatore e sognatore, nonché travel blogger e influencer, ha portato a termine la sfida iniziata nel settembre 2018: una bicicletta, due borsoni, una tenda, abbigliamento tecnico e GoPro fissata sull’elmetto, ha compiuto il giro della Sardegna in bici senza soldi; è stato anche a San Vero Milis, ospite di un nostro concittadino. Si tratta di un ritorno, dunque, e l’occasione per fare il bilancio dell’iniziativa.

Al via Altrimari, con il racconto di un giro in bici per la Sardegna senza soldi Il travel blogger fanese, Cristian Buzzelli, protagonista a San Vero Milis

Fonte: Link Oristano





