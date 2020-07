Turismo e sport acquatici a San Giovanni Suergiu: nuovo look per Punta Trettu

Il servizio di vigilanza dalle 8 del mattino alle 18 della sera consentirà di monitorare le presenze, di tutelare la pineta da eventuali rischi di inquinamento come abbandono di rifiuti, incendi o danni alla flora esistente. Valorizzare quel tratto di costa si inserisce in un quadro più ampio di programmazione del territorio che è affidata all’elaborazione del Pul (piano di utilizzo dei litorali) attualmente in fase avanzata di redazione e che l’amministrazione comunale conta di concludere entro l’anno.

“Si tratta di un primo passo- spiega il sindaco Elvira Usai- verso la valorizzazione di un tratto di costa ad alta valenza naturalistica e sportiva, che attrae migliaia di giovani da tutta Europa per praticare sport acquatici”. La gestione dei servizi, affidati ad una cooperativa, consentirà una più corretta fruizione del litorale. “Considerato quanto emerso dalle stagioni precedenti- ribadisce Giuseppe Pinna, assessore all’urbanistica- abbiamo la necessità di regolamentare l’afflusso delle auto e dei camper: il parcheggio selvaggio ha forti ripercussioni sull’ambiente ed è causa di assembramenti, vietati in questo momento storico dalle norme anti covid.”





