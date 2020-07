“La Sassari-Alghero si farà e la maggioranza getta la maschera”

I Progressisti in Regione: garanzie da Roma, caduto l’alibi per le modifiche urbanistiche

Il completamento della Sassari-Alghero sarà sbloccato con una decisione collegiale del Consiglio dei ministri, per superare le difformità di pareri delle amministrazioni che finora hanno impedito di concludere l’opera. Lo ha annunciato questa mattina la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli.

“Abbiamo chiesto una sospensione dei lavori del Consiglio regionale per esaminare questa nuova situazione in Commissione, ma la maggioranza non ci ha voluto ascoltare”, dice Antonio Piu (Gruppo Progressisti). “Evidentemente il nuovo cemento sulle coste prevale sulla volontà di dare risposta al tessuto economico imprenditoriale, messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria. Continueremo a oltranza a difendere il territorio della Sardegna.”

Secondo i Progressisti, in questo modo il centrodestra in Regione “getta la maschera”. “Nonostante le rassicurazioni della ministra De Micheli sullo sblocco della Sassari-Alghero, la maggioranza vuole andare avanti con l’interpretazione autentica del PPR”, commenta la consigliera Maria Laura Orrù. “A questo punto è evidente che la vera ragione non è la realizzazione della strada, ma la volontà di scardinare la tutela sulla fascia costiera, le zone agricole e i beni identitari. La maggioranza preferisce spendere tempo con provvedimenti inspiegabili invece che discutere immediatamente degli aiuti al sistema produttivo sardo”.

Giovedì, 9 luglio 2020

