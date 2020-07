Investire online: il Forex

Il mondo degli investimenti è ormai da decenni aperto anche al piccolo investitore, che ha a disposizione capitali non necessariamente ingenti. Numerosi broker operano direttamente sulla rete, consentendo ai propri clienti di fare investimenti ad ogni ora del giorno e della notte, utilizzando semplici strumenti online. Per chi si avvicina a questo mondo per la prima volta uno dei passi più importanti da effettuare riguarda la scelta del broker, all’intero di un’offerta veramente molto ampia.

Scegliere il sito “giusto”

Quando un’offerta è molto ampia non significa necessariamente che sia più semplice fare una scelta, anzi. Fortunatamente i diversi broker che permettono ai propri clienti di operare nel Forex propongono offerta molto diversificate, cosa che rende più semplice al singolo trader di selezionare quelli che più lo interessano. Oltre a questo è facile trovare in rete recensioni che ci raccontano come funziona il servizio offerto dal singolo sito di trading online, così come le opinioni dei trader che li hanno già utilizzati. Ad esempio le recensioni su ForexTB, una realtà relativamente nuova per l’Italia, sono particolarmente positive, cosa che ci fa ben sperare su questo nuovo broker.

Un mercato mondiale

Tra le varie caratteristiche del Forex, una delle principali riguarda la consistenza di questo mercato: si tratta di uno dei più grandi al mondo, considerando gli scambi quotidiani. All’interno dell’intero mercato Forex i clienti al dettaglio, quindi i piccoli investitori, rappresentano solo una piccola parte, ma stiamo comunque parlando centinaia di miliardi di dollari scambiati ogni giorno nel mondo. Si tratta di speculare sul cambio tra due valute, una speculazione abbastanza complessa, che necessita di una buona formazione personale come base per iniziare. Chi ha il desiderio di dedicarsi a questo tipo di attività dovrà quindi considerare almeno un certo periodo iniziale di formazione; durante il quale si dedicherà a seguire corsi e tutorial, online o anche di tipo tradizionale.

Investire anche con cifre minime

Il Forex permette di cominciare ad investire anche con cifre minime. Alcuni broker permettono ai propri clienti di avviare un conto di investimento anche con meno di 100 euro. La disponibilità della leva finanziaria attira numerosi investitori, anche alle prime armi. È importante però notare che si tratta di un tipo di investimento ad alto rischio, per il quale è bene essere preparati. Non solo per le sue regole peculiari, che riguardano la prassi quotidiana, ma anche proprio per l’uso della leva finanziaria.

Solo broker sicuri

Quanto si decide di dedicarsi a un tipo di attività che contempla lo scambio di denaro è importante fare attenzione a come ci si muove. Purtroppo in ambiti di questo genere è facile cadere preda di truffe e raggiri. I trader alle prime armi hanno però uno strumento che li protegge: stiamo parlando degli organismi di controllo. La Consob, così come gli omologhi europei, vigilano costantemente sulle società che gestiscono le speculazioni in rete. Un sito che possiede i certificati rilasciati dalla Consob è sicuro e costantemente controllato.