Raid incendiario in Via Sironi: Giovane di Sinnai incastrato dalle telecamere

Tradito dalle immagine delle telecamere: un giovane di Sinnai è stato denunciato per incendio doloso con l'accusa di aver appiccato le fiamme che a metà giugno distrussero quattro auto parcheggiate nella via Sironi, danneggiando anche l'esterno di una palazzina.

L'episodio era accaduto in piena notte. L'indagato, col volto coperto da un passamontagna, si è avvicinato a una delle auto parcheggiate lungo la strada appiccando le fiamme che rapidamente hanno avvolto anche le altre macchine parcheggiate la sera prima una vicina all'altra.

Inutili i tentativi dei residenti di fermare l'incendio. L'arrivo dei vigili del fuoco aveva consentito di circoscrivere e domare il rogo dopo oltre un'ora di duro lavoro.

Immediate le indagini dei carabinieri della stazione di Sinnai che hanno avviato gli accertamenti riuscendo anche a recuperare le immagini di una telecamera che avrebbero inchiodato il 22enne alle sue responsabilità.

Sul movente del raid incendiario i carabinieri che hanno agito sotto le direttive del maggiore Valerio Cadeddu, comandante della Compagnia di Quartu, mantengono uno stretto riserbo.

Sulla vicenda è stato già inviato un rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari. Nei prossimi giorni l'indagato dovrà rispondere alle domande del giudice e nell'occasione potrà raccontare la sua verità.

IL VIDEO

Fonte: L'Unione Sarda





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a