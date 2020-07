Brucia 4 auto a Sinnai, piromane incastrato dalle telecamere: è un 23enne

Incendio di 4 auto.

I carabinieri hanno trovato il responsabile.

Dopo articolate indagini i carabinieri di Sinnai sono riusciti a risalire all’identità dell’individuo che, alle prime ore del 16 giugno, ha appiccato il fuoco a una Dacia Duster parcheggiata in via Sironi,

provocando il danneggiamento di altre 3 macchine adiacenti.

Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza

hanno individuato con certezza un 23enne con precedenti del posto,

denunciandolo in stato di libertà per il reato di danneggiamento seguito da incendio.

Il Video

Fonte: CastedduOnline





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a