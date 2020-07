12 migranti trainati da Porto Pino a Sant'Antioco

Un gruppo di 12 migranti a bordo di un barchino è stato intercettato di fronte alle coste di Porto Pino dalla motovedetta della Guardia di finanza Ballali e dalla Sezione navale di Sant'Antioco.

Per evitare che sbarcasse sulla spiaggia che si stava iniziando ad affollare, il barchino è stato trainato fino al porto commerciale di Sant'Antioco.

A tutto il gruppo, composto da soli uomini, è stata rilevata la temperatura corporea dalla guardia medica e turistica della Asl di Carbonia.

Dopo i controlli degli uomini del commissariato di Carbonia, tutti sono stati trasferiti a bordo di un pullman nel centro migranti di Monastir.

Sul posto presente anche il personale di Frontex.

Con lo sbarco di questa mattina il numero di arrivi va ben oltre le 500 unità dall'inizio del 2020: non si escludono altri sbarchi nelle prossime ore viste le buone condizioni meteo marine.

Fonte: L'Unione Sarda





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a