La Soluzione definitiva per eliminare una volta per tutto le Blatte

In questo periodo sono ovunque, escono dai tombini degli impianti fognari, dagli scarichi di casa, da pozzetti e scoli di acqua.

Le Blatte "terrorizzano" migliaia di persone ogni giorno, costringendole ad utilizzare qualsiasi metodo per sconfiggerle.

Le disinfestazioni pubbliche degli impianti fognari, spesso sono insufficienti e riescono solo ad arginare il problema.

In un recente articolo diffuso dalla stampa locale si parlava di come blatte e scarafaggi stiano diventando immuni agli insetticidi. Ma per esperienza personale, possiamo dirvi che non è proprio così. Gli insetticidi non sono tutti uguali.

Come eliminare del tutto le blatte?

Esiste un prodotto chiamato CIPEX 10e che diluito nell'acqua e applicato all'interno e all'esterno delle abitazioni debellano il problema. In Caso di grave infestazione si può versare una minima dose del prodotto (al max 1% diluito in acqua negli scarichi o nebulazzare direttamente nei pozzetti. Le blatte saranno solo un brutto ricordo.

Vi invitiamo a non abusare del prodotto. Si tratta di un insetticida a base di Cipermetrina molto nocivo per gli organismi acquatici. Evitare un uso differente da quello indicato nella confezione e non gettare mai il prodotto puro negli scarichi.

