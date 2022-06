650mila euro per efficientamento energetico Teatro di Sassari - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 25 GIU - Primo tra i sardi e nono su 348 progetti finanziati in tutta Italia. Il Comune di Sassari fa centro sui fondi Pnrr ottenendo 650mila euro per l'efficientamento energetico del teatro comunale.

Nei giorni scorsi sul sito del ministero dei Beni culturali è stata pubblicata la graduatoria delle proposte di intervento ammesse a finanziamento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private.

"Una notizia che sicuramente ci dà grande soddisfazione ma che non ci coglie di sorpresa: sapevamo che il progetto era valido e contavamo di ottenere i fondi - commenta l'assessora ai Lavori pubblici, Rosanna Arru che ha seguito l'iter della pratica insieme al dirigente Pier Giovanni Melis -. Si tratta di lavori di efficientamento che abbattono i costi energetici, rendendo decisamente più economico il teatro. A questo punto è possibile lavorare per un nuovo modello di gestione che favorisca un'attività teatrale più intensa". (ANSA).



