Non solo parcheggi a pagamento in Sardegna: Ecco la spiaggia lunga 1 KM con Parcheggi Gratuiti

Stanco di pagare 10 euro al giorno solo per il parcheggio?

In Sardegna c'è una spiaggia bellissima, lunga un KM, con un acqua cristallina e tanto spazio per godersi le vacanze quasi a costo zero.

La spiaggia a differenza di tante altre della zona, è dotata di parcheggi totalmente gratuiti, servizi igenici totalmente gratuiti e per chi vuole concedersi il totale relax, son presenti ben tre stabilimenti balneari che offrono ombrellone e lettini con prezzi a partire da 12 euro in bassa stagione.

La spiaggia si trova nella costa sud-orientale della Sardegna a meno di 40KM da Cagliari. Il suo nome ricorda l'estate ed il SOLE cocente.

Stiamo parlando di SOLANAS frazione del Comune di Sinnai. Si la famosa Solanas, quella finita sulla stampa nazionale nell'ultimo periodo per un articolo che parlava di una rilevazione dati olandese che la piazzava tra le più care, in realtà probabilmente è una delle classifiche più errate degli ultimi decenni.

Solanas è una borgata modesta, tranquilla e per nulla sfarzosa. Le attività commerciali sono semplici, ed accolgono il turista con il sorriso di chi ha nel cuore il proprio territorio.

Sono presenti ristoranti e pizzerie con dei prezzi nella media ed un ottima qualità. Chioschi in spiaggia e bar dove poter consumare un ottimo drink o un pasto fugace senza spendere l'occhio della testa. E' presente un supermercato e un mini market, che magari non hanno prezzi da discount, ma nemmeno da boutique.

Per maggiori informazioni sulla località, su facebook è disponibile una pagina dedicata - solanas.sardegna.it

SOLANAS, LA SPIAGGIA ADATTA ALLE TASCHE DI TUTTI.