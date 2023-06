42 milioni da Abbanoa per rivoluzionare il servizio idrico - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 05 GIU - Una gara d'appalto da oltre 42 milioni di euro che rivoluzionerà il servizio idrico in 15 Comuni con i più alti tassi di dispersione idrica grazie agli investimenti dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati a interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

L'ha pubblicata Abbanoa, nell'annunciare che per il 6 luglio è indetta la procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori.

I progetti preliminari definiti dai tecnici di Abbanoa si erano aggiudicati i 50 milioni dei fondi Pnrr lo scorso agosto tramite il bando del Ministero delle Infrastrutture: un risultato eccezionale per la Sardegna (quasi il 20% dei 265 milioni disponibili per l'intero Mezzogiorno) sul quale aveva scommesso il Consiglio d'amministrazione di Abbanoa guidato dal presidente Franco Piga. In tempi record i tecnici e gli uffici di Abbanoa avevano predisposto tutta la documentazione per consentire all'Egas, Ente di Governo d'Ambito della Sardegna, di partecipare al bando come soggetto proponente. Successivamente Abbanoa ha affidato i servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva-esecutiva: elaborati che hanno ottenuto via libera dall'Egas nei giorni scorsi consentendo ora di procedere con l'indizione della gara. Abbanoa, oltre ad aver predisposto i progetti, figura anche come soggetto attuatore e cofinanziatore con 3,9 milioni di euro aggiunti dai fondi del proprio bilancio.

Le risorse ottenute dal Pnrr si aggiungono a ulteriori 68 milioni di euro già a disposizione di Abbanoa tramite altri canali di finanziamento.

Il programma finanziato con i fondi del Pnrr interessa i centri urbani di 15 Comuni (Nuoro, Olbia, Sassari, La Maddalena, San Teodoro, Porto Torres, Bosa, Siniscola, Cabras, Budoni, Selargius, Tempio Pausania, Terralba, Sestu e Sorso) dove si procederà alla riqualificazione delle reti idriche mediante una serie di interventi manutentivi riguardanti prevalentemente la sostituzione di condotte esistenti e il rifacimento degli allacci alle varie utenze collegate, ma anche l'ingegnerizzazione e la distrettualizzazione delle reti idriche.

I lavori andranno avanti per circa un anno e mezzo. I progetti sono frutto del programma di ingegnerizzazione delle reti idriche che Abbanoa sta portando avanti negli ultimi anni.

