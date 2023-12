400 pasti pronti per essere consegnati, si rinnova il pranzo di Natale a Monserrato

Si rinnova anche quest’anno la tradizione che vede coinvolte associazioni e volontari per portare un segno di vicinanza, da parte di tutta la comunità, a chi attraversa un momento difficile. Non solo: “Anche quest’anno abbiamo donato 90 panettoni e 90 spumanti alle famiglie in difficoltà, per far trascorrere loro momenti sereni e spensierati, secondo lo spirito Natalizio” ha comunicato il sindaco Tomaso Locci. Grazie all’offerta da parte di un imprenditore, che ha donato i panettoni, alle Vincenziane e ad alcuni membri della maggioranza, che hanno contribuito per la distribuzione dei “doni”, due giorni fa anche il classico dolce natalizio è stato donato come simbolo di vicinanza. Non sono mancati, inoltre, i saluti istituzionali agli studenti e ai dipendenti comunali che, in festa, si sono riuniti per lo scambio degli auguri.