4 nuovi positivi a Sarroch, una classe del “Ciusa” in quarantena

Sarroch, 4 nuovi casi di positività al Covid-19 e una classe della scuola secondaria “Ciusa” in quarantena sino all’11 dicembre. A comunicarlo è il primo cittadino Salvatore Mattana: “Quattro nostri concittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono risultati positivi al coronavirus.

Li ho sentiti personalmente e sono attualmente in buone condizioni di salute in isolamento fiduciario presso la propria abitazione già da alcuni giorni.

Poiché un componente del nucleo familiare frequenta la Scuola Secondaria ” Ciusa” , in accordo tra il Dirigente Scolastico e l’ATS, è stata disposta la sospensione delle lezioni della classe sino al giorno 11 dicembre prossimo”.

“Siamo in una fase molto delicata – prosegue Mattana – con l’arrivo del periodo freddo e vedo, purtroppo, che il dato è in aumento.

Vi invito, quindi a tenere comportamenti prudenti, rispettando con scrupolo le prescrizioni sul distanziamento fisico, l’uso costante della mascherina e l’igienizzazione continua delle mani, e a non abbassare la guardia.

Cerchiamo di essere responsabili per la tutela della nostra salute e quella dei nostri cari”.

