26enne trovato morto nella piscina dell’agriturismo dove lavorava. È avvolta nel mistero la morte di un 26enne indiano, trovato senza vita questa mattina a bordo della piscina di un agriturismo a Nardò, in provincia di Lecce. Il ragazzo lavorava da poco nella struttura ed era in prova come factotum. Si occupava principalmente della pulizia delle varie delle struttura ed era arrivato nelle scorse settimane in Salento proprio per cercare lavoro. Sono stati i colleghi ad allertare subito i soccorsi ma purtroppo ormai non c’era già nulla da fare. Si ipotizza un malore come causa della morte, ma tutto è ancora da accertare e le indagini sono in corso. Si indaga anche, tramite la Spesal, sul lavoro della vittima e di come fosse integrato all’interno dell’agriturismo.