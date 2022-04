25 aprile, le celebrazioni per i 77 anni dalla Liberazione - Sardegna

Sono passati 77 anni dal giorno in cui l'Italia venne liberata dal nazifascismo e iniziò il percorso verso la Repubblica. Come in tutta Italia l'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, organizza anche in Sardegna una serie di iniziative per celebrare la giornata della Liberazione che quest'anno cade di lunedì. E dopo due anni di pandemia si torna nuovamente in presenza con i consueti appuntamenti programmati per il 25 aprile.

L'evento clou è il corteo che si terrà a Cagliari con partenza alle 10 da piazza Garibaldi, sosta al monumento dei caduti in via Sonnino, alla presenza del Prefetto e delle altre autorità civili e militari e delle associazioni di ex combattenti e d'arma, quindi l'arrivo in piazza del Carmine dove ci saranno interventi dal palco e i canti dell'Anpi. Alle 11 in piazza Yenne, manifestazione per Julian Assange e contro tutte le guerre promossa da Donne Ambiente Sardegna e Sardegna Pulita.

A Sassari alle 10, nel cortile di Palazzo Ducale, l'Inno nazionale darà inizio alla cerimonia con gli interventi della prefetta di Sassari, Paola Dessì, del presidente della sezione di Sassari dell'associazione nazionale Partigiani d'Italia, Thomas Arras e del sindaco Nanni Campus. Ci sarà poi la deposizione delle corone d'alloro, in onore ai caduti, nella lapide dedicata al 25 aprile.

Lunedì anche il Comune e la Prefettura di Oristano deporranno una corona di fiori davanti al monumento ai caduti di piazza Mariano, alle 8.30, mentre a Nuoro l'appuntamento è alle 9,45 al Sacrario militare del cimitero per i saluti del sindaco e del prefetto e posa della corona d'alloro dell'amministrazione comunale. Alle 10,45, poi, nella sala consiliare ci sarà una conversazione "Con il piede straniero sopra il cuore - I Caduti nuoresi nella guerra di Liberazione: deportati, internati, partigiani" a cura dell' Istasac, Istituto per la storia dell'antifascismo e dell'età contemporanea nella Sardegna centrale.

Celebrazioni anche ad Alghero con l'Ampi e Legacoop che legano la manifestazione per la Festa della Liberazione con la protesta per le modalità di gestione di una ex piccola caserma a Punta del Giglio, dove si terrà alle 14.30 una camminata dall'ingresso del parco. Alle 18.30 conferenza su "Partigian Algheres" e alle 20.30 cena sociale e dj set in piazza Pino Piras.

Infine la Regione organizza anche quest'anno alla Maddalena, in piazza Don Riva a Moneta alle 10.30, un evento con la deposizione di una corona di fiori da parte dell'assessore della Cultura Andrea Biancareddu davanti al monumento in memoria dei valorosi che tra il 9 e 13 settembre del 1943 caddero combattendo contro i tedeschi che intendevano occupare le batterie della piazzaforte dell'isola.

Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/23/50-anni-di-bella-ciao-tra-canti-della-resistenza-e-folk_bdbb8601-7202-4bf5-9d45-58ccf6f5510d.html