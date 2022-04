25 aprile: "festa alternativa" per liberazione Assange - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 25 APR - Festa della Liberazione "alternativa" in piazza Yenne a Cagliari. L'hanno organizzata le associazioni DonneambienteSardegna e Sardegna Pulita in segno di solidarietà al giornalista Julian Assange. Inviato anche un appello alle massime istituzioni continentali. "L' Unione Europea - dicono i promotori - intervenga per la sua libertà". Una battaglia contro l'estradizione di Assange negli Stati Uniti che parte anche da Cagliari. In piazza Yenne interventi e esposizione di messaggi per evitare - spiegano le associazioni - la morte dell'informazione libera e il bavaglio alla libertà di tutti". (ANSA).



